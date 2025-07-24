Бельский принял участие в молодежном форуме в Ростовской области

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вместе с коллегами из городского парламента 24 июля посетил молодежный форум "Историческое наследие - богатство народа", который проходит в селе Самбек в Ростовской области. Вместе со спикером туда отправились депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, а также глава Молодежного парламента Петербурга Филипп Чуфистов.

Петербургская делегация возложила цветы к Мемориалу Славы и памятнику Советскому Солдату – Победителю, а также приняла участие в открытии информационного стенда, посвящённого памяти жителей Ленинграда, принимавших участие в боях за освобождение Ростовской области.

"Сегодня здесь собрались ребята со всей страны, чтобы поговорить о важном — памяти, правде и ответственности за будущее. История — основа нашего национального характера. Когда ее пытаются переписать, нужно твердо держать оборону. И приятно видеть, что наши юноши и девушки это понимают. В их словах и делах — уважение к прошлому, забота о стране. А значит, мы все делаем правильно", - написал Бельский в своем Telegram-канале.

Также на полях форума состоялось подписания соглашения о сотрудничестве между молодежными парламентами Петербурга и Ростовской области.

Константин Леньков / Фото Александр Бельский