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Новости 24 июля 2025, 17:25

Бельский принял участие в молодежном форуме в Ростовской области

фото ЗакС политика Бельский принял участие в молодежном форуме в Ростовской области

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вместе с коллегами из городского парламента 24 июля посетил молодежный форум "Историческое наследие - богатство народа", который проходит в селе Самбек в Ростовской области. Вместе со спикером туда отправились депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, а также глава Молодежного парламента Петербурга Филипп Чуфистов. 

Петербургская делегация возложила цветы к Мемориалу Славы и памятнику Советскому Солдату – Победителю, а также приняла участие в открытии информационного стенда, посвящённого памяти жителей Ленинграда, принимавших участие в боях за освобождение Ростовской области. 

"Сегодня здесь собрались ребята со всей страны, чтобы поговорить о важном — памяти, правде и ответственности за будущее. История — основа нашего национального характера. Когда ее пытаются переписать, нужно твердо держать оборону. И приятно видеть, что наши юноши и девушки это понимают. В их словах и делах — уважение к прошлому, забота о стране. А значит, мы все делаем правильно", - написал Бельский в своем Telegram-канале. 

Также на полях форума состоялось подписания соглашения о сотрудничестве между молодежными парламентами Петербурга и Ростовской области.

Константин Леньков / Фото Александр Бельский


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Гладунов Юрий Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 






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