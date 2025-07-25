В Заксобрании обсудят шумные ночные прогулки по рекам и каналам

Проблему шумных ночных прогулок по рекам и каналам обсудят члены комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в третьем квартале 2025 года, сообщила депутат Марина Шишкина (СРЗП) 25 июля в своем telegram-канале. Ранее с этим вопросом Шишкина и ее коллега Денис Четырбок ("Единая Россия") обращались к вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову.

Как рассказала Шишкина в своей публикации, в официальном ответе Поляков сообщил, что в городе проводятся мероприятия "по внедрению в пользование судоходными компаниями, осуществляющими туристическую деятельность по рекам и каналам Санкт-Петербурга, оборудования для трансляции аудиоматериалов через наушники без использования средств усиления звука". По словам вице-губернатора, по состоянию на 15 июля транслирование экскурсий через наушники осуществляет семь компаний.

Поляков также отметил, что сотрудники подведомственного комитету имущественных отношений ГКУ "АВТ" проводят разъяснительную работу с экипажами прогулочных катеров о недопустимости шума во время экскурсий и праздников.

В заключении Шишкина рассказала, что вопрос контроля тишины во время ночных прогулок на водном транспорте был внесен на рассмотрение "транспортной" комиссии Заксобрания. Ожидается, что заседание по этой проблеме состоится в третьем квартале 2025 года. Шишкина пообещала лично присутствовать на обсуждении и рассказать о его итогах.

Напомним, обращение к Полякову по вопросу шумных ночных прогулок на водном транспорте Шишкина и Четырбок направили в начале июля. В документе депутаты просили вице-губернатора найти компромисс между интересами бизнеса и жителей города, которые жалуются на шум. В частности, они предлагали провести обсуждение возможных решений вопроса при участии всех заинтересованных сторон.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру