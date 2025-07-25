Центральный банк снизил ключевую ставку до 18%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, с 20% до 18%. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров Центробанка 25 июля. Это уже второе снижение ключевой ставки подряд. В регуляторе заявили, что инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в заявлении ЦБ.

В Центробанке заявили, что намерены сохранять нынешнюю жесткость денежно-кредитных условий для возвращения уровня инфляции к целевым показателям в 2026 году. В 2026 году базовый сценарий предполагает ключевую ставку в диапазоне 12-13% годовых.

Напомним, в начале июня ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых. Следующее собрание совета директоров Банка России, на котором будут обсуждать ключевую ставку, запланировано на 12 сентября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру