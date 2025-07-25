Суд арестовал основателя iGooods Григория Куниса по делу о финансировании ФБК*

Петроградский районный суд Петербурга 25 июля арестовал до 15 сентября бизнесмена, основателя сервиса по доставке продуктов iGooods Григория Куниса, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности (282.3 УК РФ).

По версии следствия, Кунис в период до 5 февраля 2022 якобы сделал перевод в 3,5 тысячи рублей ликвидированной, признанной экстремистской и запрещенной организации "Фонд борьбы с коррупцией"*. Обвинение ему пока не предъявлено.

Кунис был задержан 24 июля. Во время заседания фигурант и его представитель возражали против заключения под стражу, просили назначить домашний арест. Как заявила адвокат Куниса, его доверитель признал вину, содействовал при обыске и давал показания. В суде также было озвучено, что покидать страну он не собирается, кроме того у него имеются проблемы со здоровьем, требующие соблюдения строгой диеты. Супруга Григория Куниса в суде охарактеризовала мужа как ответственного и целеустремленного человека. Она напомнила, что в прошлом он был организатором акции "Бессмертный полк", а в 2020 году его служба доставки помогала людям справляться с вынужденными ограничениями во время пандемии ковида.

Представитель прокуратуры поддержал следствие в ходатайстве об аресте. Он также выразил сомнение в невозможности придерживаться диеты в СИЗО. "Нет ничего невозможного, есть только маловероятное", - заявил он.

Суд встал на сторону следствия и отправил Григория Куниса под арест до 15 сентября.

По ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) Кунису грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Компанию iGooods Григорий Кунис основал в 2014 году вместе с братом. Она стала одной из первых в России в сфере доставки продуктов на дом. Суть сервиса сводится к тому, что пользователь выбирает продукты онлайн, а сотрудник сервиса собирает их в магазине, после чего доставляет клиенту. Фактически, iGooods стал одним из первопроходцев в сфере таких услуг, опередив маркетплейсы.

В прошлом Кунис был координатором акции "Бессмертный полк", возглавлял Альянс независимых региональных издателей. Руководил запуском газетных проектов St. Petersburg Times, "Карьера-Капитал", "Мой район". Газету "Мой район" он издавал с 2003-го по 2014 год.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.