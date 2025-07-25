Свадебный туризм: Что Петербург обещает иногородним молодоженам

Фото: ЗАКС.Ру

В числе прочих эпитетов, которые используют в разговоре о Петербурге, с некоторых пор появился и такой: свадебная столица России. Городские чиновники регулярно рапортуют о количестве заключенных здесь бракосочетаний, однако далеко не все новобрачные сами проживают в Северной столице. Часть из них специально прибывают сюда для проведения праздничной церемонии. Подобная практика именуется свадебным туризмом.

Свадьбы в летний сезон

Лето в Петербурге — самый пик туристического сезона. В первую очередь, в город едут за впечатлениями: посмотреть достопримечательности, посетить Эрмитаж и прогуляться по набережным в белые ночи. Однако существуют и другие причины для поездки в Северную столицу. Среди них не последнюю роль играет стремление сыграть свадьбу в антураже имперской роскоши и размаха.

Согласно статистике Смольного, в летний сезон 2024 года 37 % от заключенных в Петербурге браков совершили гости города. В абсолютных цифрах речь идет о приблизительно 10 тысячах свадеб из 27,3 тысяч, сыгранных с мая по сентябрь.

Следует уточнить, однако, что всего с мая по август того же года Петербург посетили 2,5 млн туристов, о чем ранее отчитался профильный комитет Смольного.

К услугам новобрачных, помимо отделов ЗАГС в каждом из 18 районов города, также работают четыре Дворца бракосочетания, в том числе один на Английской набережной, а другой на Фурштатской улице. Дворцами они именуются неспроста: оба располагаются в пышных дореволюционных зданиях, одно из которых и вовсе некогда принадлежало великому князю Андрею Владимировичу.

Дворцы популярны среди новобрачных в любое время года, однако летом испытывают особенный наплыв желающих. В связи с этим уже не первый год их режим работы продлевают летом до 23:00, так что последние пары регистрируют свои отношения уже практически перед разводом мостов через Неву.

Этим, однако, дело не ограничивается. Еще два дворца располагаются в Пушкине и Петергофе, также входящих в черту Большого Петербурга. Первый из них, Дворец бракосочетаний Пушкинского района, располагается в здании первой половины XIX века, к созданию которого приложили руку виднейшие архитекторы тех лет. В Петергофе здание современное, хоть и сделанное с намеком на старину.

В обоих из них летом справляются с наплывом желающих без изменения режима работы. Здесь задействуют сразу по два зала для скрепления брачных уз вместо одного, что позволяет принять больше посетителей за день.

Также в Петербурге существует услуга заключения брака в единственном в России Дворце торжественной регистрации рождений "Малютка". Родители, еще не оформившие семейный союз, могут сделать это одновременно с регистрацией новорожденного, пусть и в менее торжественной обстановке, о чем заранее предупреждает официальный туристический портал "Визит Петербург".

К слову, дополнительные слоты для бракосочетаний порой открывают не только во Дворцах бракосочетаний, но и в обычных районных отделах ЗАГС. Это происходит в так называемые "красивые даты", такие как 25.05.25 или же 25.11.25. Также слоты открывают на День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля.

К услугам гостей города открыты и обычные районные ЗАГСы. Часть из них также имеет свои особенности. К примеру, в оформлении ЗАГС Кронштадтского района использованы панно и инсталляции с ракушками, что недвусмысленно отсылает к морской тематике, с которой крепко связана история города. В свою очередь, ЗАГС Курортного района в Сестрорецке расположен неподалеку от побережья Финского залива, где участники церемонии могут устроить праздничную фотосессию.

Оформление заявки и регистрация брака

Для заключения брака жениху и невесте следует заранее озаботиться подачей документов. Особенное внимание здесь нужно проявить тем гостям города, которые хотят зарегистрировать свой брак в особо торжественной обстановке. Например, Дворец бракосочетания на Английской набережной принимал заявки на январь-март 2025 года еще с начала октября 2024 года. Прием заявок на регистрацию в апреле-сентябре стартовал спустя две недели после этого.

Подать заявки на заключение брака в Петербурге могут как граждане России, так и иностранцы. Однако же последние, в отличие от россиян, лишены возможности подать заявление онлайн — им разрешена только очная подача.

Жители России избавлены от подобных ограничений. При желании соотечественники могут заполнить форму и выбрать дату бракосочетания на портале госуслуг. В то же время никто не мешает им подать заявление очно. Объединяет же всех без исключения новобрачных необходимость явиться к назначенной дате, зарегистрировать брак и получить свидетельство об этом.

Отдельно следует отметить тот факт, что проведение церемонии бракосочетания подразумевает следование определенному набору правил. В Петербурге существует отдельный порядок заключения браков в торжественной обстановке. Согласно документу, участники церемонии должны прибыть в ЗАГС не позднее, чем за 20 минут до регистрации брака (в случае с обоими Дворцами бракосочетания — за 30-40 минут). Одежда участников должна соответствовать торжественности момента, присутствие людей в неподходящих случаю нарядах не допускается. Самим новобрачным при этом запрещается "изменять свой внешний вид, в том числе визуально изменять свой пол с помощью внешнего вида (макияжа, одежды)". Также под запретом находятся курение и распитие алкогольных напитков, привлечение профессиональных или самодеятельных музыкантов, самовольное включение или выключение света в помещениях, чрезмерная жестикуляция и целый ряд других вещей.

Религиозные пары также могут провести церемонию в одном из культовых зданий города. Петербург — многоконфессиональный мегаполис, в котором скрепить брачный союз смогут как православные, так и мусульмане, иудеи и прихожане армянской церкви.

Чем порадует новобрачных Петербург

Совсем необязательно прибывать в Петербург полностью готовыми к проведению свадебного обряда. Выбрать наряды, подобрать прически, разослать приглашения и встретить родственников и друзей можно непосредственно в Северной столице. К услугам жениха и невесты здесь представлены самые разные свадебные салоны, магазины мужской одежды, парикмахерские и салоны красоты.

Сама свадьба отнюдь не исчерпывается регистрацией брака в ЗАГСе. Отпраздновать создание семьи можно в кафе, ресторанах или банкетных залах, которых немало в Петербурге. В качестве еще одного варианта можно назвать аренду под торжество одного из старых дворцов, которыми так славится Северная столица. Подобную услугу предлагает портал "Визит Петербург", гостей приглашают, в том числе, в Константиновский и Юсуповский дворцы. Помимо этого, всемирно известные музеи-заповедники также предлагают свои услуги новобрачным. В Павловске, среди прочего, обещают прогулки по парку на лошадях и фотосессии в дворцовых интерьерах. В свою очередь, в Царском Селе предлагают специальную музыкально-театрализованную программу, экскурсию по Екатерининскому дворцу с музыкальным сопровождением, актеров в костюмах времен Екатерины II и ужин или фуршет в исторических залах.

Но далеко не только дворцами известен миру Петербург. Сам по себе город с его улицами и набережными может стать идеальным местом для прогулки и фотосессий влюбленных. Новобрачные могут посетить Сенатскую площадь с ее памятником Петру Великому, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова и другие достопримечательности. У Ростральных колонн они могут подержаться за кольцо в пасти льва ради того, чтобы брак был крепким и счастливым. Другая примета рекомендует поцеловаться на Поцелуевом мосту ради долгой совместной жизни.

Не стоит забывать и о таком варианте, как поездка в Петербург на медовый месяц. Это позволит побыть новобрачным вдвоем в антураже города, на весь мир известного своими красотами.

Отметим, что туристические агентства предлагают пакеты свадебных программ для приезжающих в Петербург. В ассортименте имеются варианты для новобрачных, причем как с гостями, так и без. Среди возможных вариантов клиентам предлагают проведение банкетов на теплоходах, экскурсии на свадьбу и другие услуги. Конкретные варианты зависят непосредственно от компаний, оказывающих туристические услуги.

Проект "Петербургские маршруты" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру