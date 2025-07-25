В колпинской реке Мурзинка нашли значительные превышения вредных веществ

Комитет по природопользованию Петербурга обнаружил значительные превышения допустимых концентраций вредных веществ в реке Мурзинка в Колпинском районе города, сообщила пресс-служба ведомства 25 июля. Источником загрязнения оказалась логистическая компания.

"Анализ проб показал, что содержание аммоний-ионов, нефтепродуктов, нитрит-ионов и других веществ превышает нормы в разы: аммоний – в 18,6 раз, нитрит – в 5,7 раз, фосфаты – в 4,3 раза. Это свидетельствует о недостаточной очистке стоков", - говорится в публикации ведомства.

В связи с этим комитет обратился в прокуратуру для проведения внеплановой проверки. В ее ходе пробы были взяты двумя лабораториями. Одну из них привлек сам комитет, другую – проверяемая организация. В итоге превышения загрязняющих веществ зафиксировали обе лаборатории.

Компанию-виновника загрязнения привлекли к административной ответственности, а также выдали предписание устранить нарушения, наладив очистные сооружения. Пока этого не будет сделано, у предприятия будут взымать повышенную плату за негативное воздействие.

Напомним, в середине июне комитет по природопользованию после обращения депутата МО "Лахта-Ольгино" Александра Клименко выписал штраф за незаконный сброс отходов в Приморском районе. Сброс большого количества обрезков ткани и старой одежды осуществлялся на территории общего пользования, что в комитете посчитали нарушением Закона об охране окружающей среды.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал комитета по природопользованию