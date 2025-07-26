Беглов поздравил жителей Зеленогорска с Днем города

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю 477-летия Зеленогорска, которое отмечается 26 июля. Глава города назвал его "нашим любимым городом-курортом", прошедшим за свою историю путь от рыбацкого поселка до жемчужины Карельского перешейка. Текст поздравления опубликовали в Смольном.

"Сегодня Зеленогорск продолжает развиваться, сохраняя свою историю и создавая современную инфраструктуру", - говорится в обращении.

Также Беглов напомнил о проектах, реализуемых в Зеленогорске за последние годы: реставрации церкви Казанской иконы Божьей Матери, ремонт 445-лицея, введение в эксплуатацию Дома детского творчества, крытого футбольного стадиона школы олимпийского резерва и киноконцертного комплекса.

Сегодня в Зеленогорске пройдет праздничная программа с концертами и салютом. Вечерний концерт запланирован на 18:00. На нем выступят Василий Герелло, Ирина Салтыкова, а также DJ Groove и другие. Салют запланирован на 23:00.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру