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Новости 26 июля 2025, 10:30

Беглов поздравил жителей Зеленогорска с Днем города

фото ЗакС политика Беглов поздравил жителей Зеленогорска с Днем города

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю 477-летия Зеленогорска, которое отмечается 26 июля. Глава города назвал его "нашим любимым городом-курортом", прошедшим за свою историю путь от рыбацкого поселка до жемчужины Карельского перешейка. Текст поздравления опубликовали в Смольном. 

"Сегодня Зеленогорск продолжает развиваться, сохраняя свою историю и создавая современную инфраструктуру", - говорится в обращении. 

Также Беглов напомнил о проектах, реализуемых в Зеленогорске за последние годы: реставрации церкви Казанской иконы Божьей Матери, ремонт 445-лицея, введение в эксплуатацию Дома детского творчества, крытого футбольного стадиона школы олимпийского резерва и киноконцертного комплекса. 

Сегодня в Зеленогорске пройдет праздничная программа с концертами и салютом. Вечерний концерт запланирован на 18:00. На нем выступят Василий Герелло, Ирина Салтыкова, а также DJ Groove и другие. Салют запланирован на 23:00.  

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






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