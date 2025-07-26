На жительницу Парголово возбудили дело за порчу детских рисунков

Сотрудники полиции 25 июля задержали 30-летнюю неработающую жительницу Парголово, которую подозревают в вандализме (ст. 214 УК). В правоохранительных органах считают, что она, будучи пьяной, сорвала детские рисунки о Великой Отечественной войне на Аллее Славы на улице Федора Абрамова. Сам инцидент произошел 11 июля.

"На "Аллее Славы" в честь городов воинской Славы неизвестная срывает и разбрасывает размещенные рисунки с городами-героями. При выезде на место происшествия полицейскими никто обнаружен не был, хулиганка с места происшествия скрылась", - сообщили в МВД.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В начале июля в Петербурге обвинили в вандализме и оскорблении памяти защитников Отечества жителя Волгоградской области, который нарисовал краской надпись "Я люблю тебя" на плакатах фотовыставки "Эмоции Победы" на Малой Конюшенной улице.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру