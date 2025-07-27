В Ленобласти уничтожили более 10 БПЛА при отражении атаки

Свыше 10 беспилотников уничтожили в Ленинградской области при отражении атаки утром 27 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. На территории области объявлена воздушная опасность.

Падение обломков БПЛА зафиксировано в нескольких районах, сообщил Дрозденко в своем telegram-канале. Пострадавших и возгораний в результате атаки там нет. Кроме того, еще в одном районе из-за падения обломков частично загорелись постройки в частном секторе, пожар локализован.

О начале атаки Дрозденко сообщил в 06:35. "Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета", — написал он.

Губернатор сообщил, что сотрудников МЧС, Леноблпожспаса и лесной пожарной охраны перевели на усиленное дежурство в связи с атакой.

Тем временем в Пулково утром ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В telegram-канале воздушной гавани сообщается о возможности корректировок расписания в ближайшие часы. Согласно онлайн-табло, ряд рейсов на вылет задержаны.

UPD от 10:52: В результате падения обломков БПЛА жительница Ленобласти получила ушибы и порезы, ей оказывается медицинская помощь, сообщил Дрозденко. В одном из поселков региона пожарные ликвидируют возгорание трехквартирного дома. "Область обеспечит компенсацию жителям, чьё имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников", — пообещал губернатор.

Андрей Казарлыга