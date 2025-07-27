Беглов и Бельский поздравили моряков с Днем ВМФ

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский вместе поздравили 27 июля моряков и петербуржцев с Днем Военно-Морского Флота. Текст поздравления выложен на сайте Смольного.

"Сегодня мы отмечаем праздник, который пронизан великой историей и победным духом нашего народа, подвигами флотоводцев, моряков, первооткрывателей — День Военно-морского флота", — говорится в опубликованном тексте.

В поздравлении высказывается мысль о возрождении морской мощи России в XXI веке, а Петербург именуется морской столицей страны. Также авторы поздравления напомнили о подвигах военных моряков при обороне городов, в том числе Ленинграда и Севастополя, в Великую Отечественную войну и при защите полярных конвоев тогда же. Помимо этого, там же отмечается роль моряков Тихоокеанского флота в победе над Японией и содержится напоминание о 305-летии победы в Гренгамском сражении и 255-летии победы в Чесменской битве.

Отметим, что в этом году празднование Дня ВМФ пройдет без Главного военно-морского парада. Как передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, причиной такого решения послужили соображения безопасности. "Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего", — высказался представитель Кремля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру