В петербургском Адмиралтействе Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Президент Владимир Путин прибыл 27 июля в Главное Адмиралтейство в Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля. Там он поздравил почетный караул, построенный в честь его приезда, с Днем Военно-Морского Флота.

Также президент обратился по видеосвязи к участникам маневров "Июльский шторм". В учениях, проходивших с 23 июля, были задействованы более 150 кораблей и судов обеспечения в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.

"Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружениями", — заявил Путин.

О том, что Путин в День ВМФ будет работать в Петербурге, журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Будут учения Военно-морского флота, приуроченные ко Дню ВМФ. Путин их посетит, выслушает доклады, посмотрит часть стрельб учебных и пообщается с нашими военачальниками", — передает ТАСС слова представителя Кремля.

Как отмечает "Интерфакс", в программе президента также запланировано посещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал "Кремль. Новости" (скриншот видео)