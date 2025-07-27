В Петербурге возбудили дело из-за нападения на фельдшера скорой помощи

Уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) возбудили в отношении 46-летнего мужчины из-за нападения на фельдшера скорой помощи, рассказали 27 июля в управлении Следственного комитета по Петербургу. Сам инцидент произошел ночью 26 июля.

Согласно данным предварительного следствия, гражданин напал на фельдшера, находясь в карете скорой помощи на Невском проспекте. При этом он неоднократно ударил медика по голове и телу.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, о нападении на медицинского работника стало известно субботним утром из Мариинской больницы, куда с ушибами обратился 27-летний пострадавший. Перед этим, в полночь, он в составе бригады скорой помощи госпитализировал от дома № 95 по Невскому проспекту жителя Фрунзенского района. В машине тот повел себя агрессивно, но его ухитрились скрутить и доставить в больницу, откуда вызвали полицию.

Гражданин дожидаться правоохранителей не стал и сбежал из медучреждения. Вскоре, однако же, его задержали и доставили в следственные органы. Дебошир находится под подпиской о невыезде.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру