Беглов поздравил петербуржцев с Днем Крещения Руси

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 июля поздравил жителей города с Днем Крещения Руси. Текст обращения был опубликован пресс-службой Смольного.

"Сегодня мы отмечаем праздник, который связывает века нашей истории — День Крещения Руси — День памяти Святого Равноапостольного великого князя Владимира. <…> После падения Византии — Второго Рима — наше Отечество, наши духовные отцы и правители, наш народ приняли на себя великую честь и ответственность — быть главными защитниками Православной веры", - говорится в публикации.

В тексте отмечается, что принятие христианства стало поворотным событием в истории русского народа. По словам Беглова, сегодня РПЦ во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом хранит православную веру такой, какой ее в 988 году принял князь Владимир.

Губернатор подчеркивает, что по Указу президента России государство защищает духовно-нравственные ценности проживающих на его территории народов. При этом в Указе отмечается особая роль православия в укреплении традиционных ценностей.

Наконец, по словам Беглова, Петербург является одним из православных центров в стране. Так, Санкт-Петербургская митрополия во главе с митрополитом Варсонофием активно занимается духовно-нравственным просвещением и строительством новых храмов.

Напомним, в конце июня Смольный передал РПЦ здание на площади Александра Невского. В нем располагается выставочный зал Некрополь мастеров искусств. Как отмечал митрополит Варсонофий в заявке, изначально это было здание церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру