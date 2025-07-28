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Новости 28 июля 2025, 13:44

Следком возбудил дело об осквернении памятника блокадному трамваю

фото ЗакС политика Следком возбудил дело об осквернении памятника блокадному трамваю

Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело об осквернении символа воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за осквернения памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 28 июля. Происходящее было заснято на видео.

Как говорится в публикации, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля. Тогда трое местных жителей якобы забрались на крышу блокадного трамвая, сломали памятную табличку и ряд других деталей. Один из участников действия снимал происходящее на видео.

Теперь СК выясняет все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает виновников. По статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) им может грозить лишение свободы до 5 лет. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Мемориал блокадному трамваю был установлен в 2007 году на проспекте Стачек. Памятник представляет собой восстановленный реставраторами исторический вагон серии МС, установленный на фрагменте булыжной мостовой. Именно такие трамваи курсировали по улицам блокадного города.

Напомним, в конце июня в Петербурге задержали двух подозреваемых в осквернении знамени Победы на улице Танкиста Хрустицкого. Тогда также было возбуждено дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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