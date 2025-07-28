Следком возбудил дело об осквернении памятника блокадному трамваю

Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело об осквернении символа воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за осквернения памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 28 июля. Происходящее было заснято на видео.

Как говорится в публикации, инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля. Тогда трое местных жителей якобы забрались на крышу блокадного трамвая, сломали памятную табличку и ряд других деталей. Один из участников действия снимал происходящее на видео.

Теперь СК выясняет все обстоятельства произошедшего, а также устанавливает виновников. По статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) им может грозить лишение свободы до 5 лет. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Мемориал блокадному трамваю был установлен в 2007 году на проспекте Стачек. Памятник представляет собой восстановленный реставраторами исторический вагон серии МС, установленный на фрагменте булыжной мостовой. Именно такие трамваи курсировали по улицам блокадного города.

Напомним, в конце июня в Петербурге задержали двух подозреваемых в осквернении знамени Победы на улице Танкиста Хрустицкого. Тогда также было возбуждено дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру