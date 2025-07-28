В Вологодчине приостановили продажу алкоголя в магазинах сети "Красное и белое"

Продажу алкогольной продукции временно прекратили в магазинах сети "Красное и белое" в Вологодской области, сообщил 28 июля губернатор региона Георгий Филимонов в своем telegram-канале. Запрет на продажу алкоголя в сети действует с 25 июля.

"С 25 июля у компании приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Это связано с нарушениями, которые она допустила", - говорится в публикации главы Вологодчины.

Как подчеркнул Филимонов, ограничения коснулись 58 магазинов "Красное и белое", большинство из них расположены в Вологде и Череповце. При этом торговые точки могут продолжить работу, однако без права продавать алкоголь.

Напомним, с 1 марта 2025 года на территории Вологодской области действуют ограничения на продажу алкоголя. Согласно новым правилам, по будням алкогольную продукцию можно приобрести в магазинах только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите.

Как рассказал Филимонов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), всего за три месяца действия запрета из 610 ранее действовавших на территории региона алкомаркетов закрылись 253. Кроме того, свою работу прекратили 145 магазинов федеральных сетей из 318 ранее действовавших.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Филимонова