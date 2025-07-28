Петербургские депутаты подготовили новые поправки в городские законы о выборах

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил законопроект о внесении изменений в несколько городских норм, связанных с проведением выборов. Среди предлагаемых изменений - корректировки терминологии в некоторых вопросах, а также прописанный механизм действий городской избирательной комиссии в случаях оспоренного отказа в заверении списка кандидатов. Авторами инициативы стали депутаты Денис Четырбок и Всеволод Беликов.

Так, в случае отмены судом решения городского избиркома об отказе в заверении списка кандидатов, ГИК будет обязан повторно рассмотреть этот вопрос не позднее чем через один день после вступления в силу решения суда.

"При этом документы, необходимые для регистрации этого списка кандидатов, могут быть представлены в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию после окончания срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, но не позднее пяти дней со дня принятия решения Санкт-Петербургской избирательной комиссией о заверении такого списка кандидатов и не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования", - говорится в проекте закона.

Сейчас в городском законе о выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга нет четкого описания последовательности действий в таких случаях. Причиной внесения поправок стал случай на выборах в Оренбургской области. Там в 2022 году КПРФ пыталась выдвинуть группу кандидатов, однако избирательные комиссии отказали в заверении списков. Коммунистам удалось оспорить решения избиркомов, однако им так и не удалось закончить все процедуры из-за истекшего срока подачи документов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру