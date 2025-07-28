Беглов до конца 2025 года запретил мигрантам работать в такси

До конца 2025 года в Петербурге вводится запрет на привлечение иностранных граждан к работе в такси, сообщили 28 июля в администрации губернатора. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

По сообщению Смольного, постановление запрещает бизнесу привлекать занятых по патенту мигрантов к работе по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем". При этом предпринимателям дается трехмесячный срок на отказ от услуг иностранцев и подбор новых сотрудников.

"Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Смольном уточнили, что введение запрета до конца года позволит на практике оценить его влияние на городскую жизнь и определиться с возможностью его продления на 2026 год.

О планах Смольного запретить мигрантам работать курьерами и в такси стало известно в конце мая. Предполагалось, что ограничения должны были заработать с начала июля. Однако же в итоге иностранцев, работающих в сфере доставки, ограничивать не стали. Вместо этого чиновники подготовили перечень требований к внешнему виду курьеров и список зон, в которых нельзя перемещаться на самокатах.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру