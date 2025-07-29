Депутата ЗакСа Ленобласти задержали из-за поста 2017 года

Главу фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Ивана Апостолевского задержали утром 29 июля на Московском вокзале, сообщил 47news. Ему вменяют публикацию поста про Алексея Навального*.

На выходе из поезда, следовавшего из Москвы, депутата встретили сотрудники Центра "Э". С вокзала Апостолевского повезли к мировому судье в Сосновый Бор. По словам самого парламентария, причиной задержания стал старый пост про Навального* 2017 года.

"Я вообще ничего такого не размещаю, ни про экстремизм, ни про Навального*. Мне материалы дела еще не дали. Уверен, на самом деле это связано с предвыборной [губернаторской] кампанией. А также с нашей принципиальной позицией по всем вопросам – и про завод, и про мусорную реформу, и про полигоны. Думаете, мне так просто намотали 2017 год?" – приводит слова депутата 47news.

Вероятно, Апостолевскому вменяют статью 20.3 КоАП ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо символики экстремистских организаций"). Максимальное наказание по ней – административный арест 15 суток.

Иван Апостолевский был избран депутатом ЗакСа Ленобласти в 2021 году. До этого с 2019 по 2021 год являлся муниципальным депутатом МО "Сосновоборский городской округ".

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

фото: Telegram-канал Апостолевского