Госдуме предложили запретить использование песен иноагентов

Госсовет Республики Крым намерен разработать обращение в Госдуму с предложением запретить публично использовать и исполнять произведения, созданные иноагентами или иностранцами, которые совершают в отношении России и ее граждан "недружественные действия", сообщил 29 июля спикер крымского парламента Владимир Константинов. Соответствующую инициативу орган намерен представить на конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

"Среди документов, которые мы готовим, — обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Как отмечает спикер крымского парламента, сейчас против России ведется информационная война, в связи с чем некоторые деятели культуры используют свое творчество в качестве инструмента влияния и распространения антироссийских настроений. Кроме того, их творчество дискредитирует госинституты и подрывает традиционные ценности. Несмотря на это, эти произведения продолжают транслировать на российском телевидении, радио, в интернете и на других площадках.

В связи с этим крымские депутаты предлагают законодательно запретить публично исполнять, транслировать и размещать в интернете произведения, созданные иноагентами и иностранцами, совершающими в отношении России "недружественные действия".

Напомним, в конце июня депутаты Заксобрания Петербурга отказались рассматривать проект федеральной инициативы отмене запрета участвовать в выборах для иностранных агентов. Соответствующая инициатива была разработана фракцией "Яблоко" в городском парламенте. Ранее Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам выдвигаться на выборы или занимать выборные должности, если они не оспорили свой статус через суд.

фото: ЗАКС.Ру