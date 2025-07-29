Росгвардия задержала пытавшегося поджечь отделение банка в Пушкине

Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего мужчину, который, как заявляют в правоохранительных органах, намеревался поджечь отделение банка на Октябрьском бульваре в Пушкине, сообщила пресс-служба ведомства 29 июля. Следком уже возбудил дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Как говорится в публикации, днем 29 июля росгвардейцы вместе с сотрудниками службы безопасности одного из банков задержали 27-летнего мужчину, который пришел в отделение банка на Октябрьском бульваре с несколькими "коктейлями Молотова". Войдя в отделение, мужчина якобы попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью, однако фитиль так и не загорелся.

Помещение заволокло дымом, после чего охранники банка нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого в поджоге, он был передан полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщила пресс-служба Следкома, следственный отдел по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание – лишение свободы до 20 лет.

Напомним, в конце июня в Петербурге арестовали 24-летнюю уроженку Москвы, подозреваемую в попытке теракта (ч. 3 ст. 30 - п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (п. а ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). По версии следствия, подозреваемая якобы попыталась установить взрывное устройство на автомобиль одного из начальников отдела неназванной компании, но завершить начатое ей не удалось.

фото: скриншот видео Следкома