В Петербурге тушили крышу Андреевского рынка

Сотрудники МЧС около двух часов тушили пожар в здании Андреевского рынка на Васильевском острове, сообщила пресс-служба ведомства 29 июля. У исторического памятника загорелась кровля.

Сообщение о возгорании в доме № 18 по Большому проспекту Васильевского острова поступило в МЧС около 16:00. Приехавшие на место сотрудники ведомства установили, что горела кровля здания на площади 20 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось к 18:14. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

Здания Андреевского рынка были построены в 1789-1790 годах, при этом деревянные лавки появились на этом месте еще в первой половине 18 века. Свое название рынок получил от церкви Андрея Первозванного, расположенной напротив. В 2003-2005 годах состоялась реконструкция зданий рынка с восстановлением его исторического вида.

В 2001 году Андреевский рынок был признан объектом культурного наследия федерального значения.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба МЧС