Полиция раскрыла подпольный оружейный цех в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска петербургской полиции обнаружили на шоссе Революции слесарную мастерскую, в которой злоумышленники проводили незаконные работы по восстановлению оружия и доведения его до пригодного для стрельбы состоянии. В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли у фигурантов дела целый арсенал: пистолет Макарова, пистолет Grand Power, два пистолета Glock-19, ППШ, а также различные составные части оружия. Кроме того, оперативники нашли более тысячи патронов, порох и инструменты.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело расследовали с весны 2025 года. Тогда силовикам стало известно, что сотрудник сервиса шиномонтажа продал кустарно переделанный пистолет Макарова и патроны к нему. Позже полиции стало известно о "черном копателе", который поставлял оружие. Хранил оружие житель Колтушей.

"Криминальный дуэт за достойную плату мог достать практически любые патроны и оружие для проверенных клиентов и их "связей. 28 июля 2025 года криминальная троица была задержана Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Специального полка полиции Главка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Полицией возбуждено дело по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему (ч. 2 ст. 222 УК). Сейчас участники преступной группы задержаны. Правоохранительные органы продолжают устанавливать их причастность к иным преступлениям.

Константин Леньков / Кадр из видео ГУ МВД