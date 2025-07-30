Беглов и Мединский обсудили объединение писательских союзов

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с помощником президента России Владимиром Мединским. На мероприятии обсуждался текущий процесс объединения Союза писателей Санкт-Петербурга с Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России, а также поддержка патриотических литературных проектов, сообщила 30 июля пресс-служба Смольного.

Сегодня в Доме книги Мединский как первый секретарь Союза писателей России вручил членские билеты вновь вступившим в организацию литераторам. Также чиновник посетил фестиваль "Книжные аллеи".

По мнению Беглова, объединение союзов поможет сохранению литературных традиций Петербурга. "Одна из основных задач культурной политики Петербурга – создать достойные условия для нелегкого писательского труда. Важно предоставить нашим литераторам все возможности для активного участия в патриотическом воспитании молодежи", - заявил Беглов.

Мединский поблагодарил администрацию Петербурга за содействие в быстром решении вопроса об объединении писательских союзов. Он отметил, что Петербург стал одним из первых в стране, где начался этот процесс.

Напомним, об объединении Союза писателей Петербурга и Санкт-Петербургского отделением Союза писателей России стало известно весной 2025 года. Председателем новой структуры стал Борис Орлов, сопредседателем — Валерий Попов. В скором времени, как отметили в Смольном, Союз писателей Петербурга прекратит свою деятельность.

фото пресс-службы Смольного