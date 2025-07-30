Крепость Корела в Ленобласти ждет масштабная реставрация

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале реставрации крепости Корела в Приозерске, сообщила пресс-служба 47-го региона 30 июля.

Грядущую реставрацию в администрации Ленобласти назвали самой масштабной в истории крепости. На первом этапе работы пройдут в Круглой башне, Северо-Западной и Юго-Западной куртинах, Клок-бастионе, Старом Арсенале, Пороховом погребе и Кавальер-бастионе. Далее реставрировать будут Юго-Восточную и Северо-Восточную куртины, Басту-бастион, Новый арсенал и Тенали с воротами.

При этом, как заявил Дрозденко, музей и крепость продолжат принимать посетителей во время работ. Стоимость реставрации выявленных объектов культурного наследия оценили в 700 млн рублей.

Крепость Корела в Приозерске находится на одном из островов в Вуоксе. Построена крепость в 1310 году. С середины XVIII века крепость использовалась как тюрьма. Здесь, в частности, содержалась семья бунтовщика Емельяна Пугачева.

фото из канала Александра Дрозденко