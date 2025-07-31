От "Комендантского проспекта" до "Охта Парка" пустят новый автобус

Новый автобусный маршрут № 656, курсирующий от станции метро "Комендантский проспект" до курорта "Охта Парк", начнет ходить с 1 августа, сообщила 31 июля пресс-служба комитета по транспорту Ленинградской области.

"Прямое сообщение между городом и "Охта Парком" решает сразу две важные задачи: обеспечивает комфортный доступ к месту отдыха и разгружает основные автобусные маршруты, трасса которых проходит по Токсовскому шоссе. Это часть системной работы по оптимизации пассажирских перевозок", - прокомментировал новый маршрут глава комтранса Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Автобусы будут ходить ежедневно с 6 утра до 22:40. Всего будет выполняться 28 рейсов в обоих направлениях:

от "Комендантского проспекта": 06:00, 06:50, 07:40, 08:30, 09:20, 11:00, 12:40, 14:20, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 20:10, 21:50;

от "Охта Парка": 06:50, 07:40, 08:30, 10:10, 11:50, 13:30, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:29, 19:20, 21:00, 22:40.

Напомним, ранее в Петербурге запустили временный трамвайный маршрут № 29В в связи с закрытием станции метро "Парк Победы" на реконструкцию. Он начал курсировать с 30 июня. Трамвай ходит ежедневно с 05:38 до 20:58, интервал составляет порядка 14 минут.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру