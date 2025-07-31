Гибель рыбы в реке Луга объяснили жарой

Комитет государственного экологического надзора Ленобласти проинспектировал реку Луга в Лужском районе региона после сообщений о мертвой рыбе в водоеме, сообщила пресс-служба ведомства вечером 30 июля. Причиной гибели животных могла стать жаркая погода.

Как говорится в публикации, ранее в комитет поступил ряд обращений о мертвой рыбе в реке Луга вблизи города Толмачево. Сотрудники ведомства выехали на место, где обнаружили "незначительное число погибших рыб возле берега".

Ранее комитет уже обследовал береговую линию и акваторию реки Луга, однако никаких следов загрязнения не обнаружил. Сейчас сотрудники также отметили, что вода в реке прозрачная, постороннего запаха и видимых загрязнений не имеет.

По предварительным данным, причиной гибели рыбы могло стать снижение уровня растворенного кислорода из-за естественного гниения растений и изменения температуры. Материалы проверки ведомство направило в Федеральное агентство по рыболовству и региональное управление ветеринарии, а саму ситуацию поставило на контроль.

Напомним, в июне эконадзор обследовал реку Войтоловка в Кировском районе Ленобласти после сообщений о гибели рыбы и о возможном сбросе сточных вод. По итогу проверки источники промышленных или иных загрязнений выявлены не были.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба эконадзора Ленобласти