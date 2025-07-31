Ленинградский зоопарк может получить слонов от президента Лаоса

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит пообещал подарить России пару слонов в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным 31 июля. Глава Лаоса хочет, чтобы их передали Петербургу.

"По случаю годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов", - сказал Сисулит в ходе встречи.

Президент Лаоса отметил, что хотел бы, чтобы слоны содержались в зоопарке в городе, где он получил образование – Петербурге. Сисулит подчеркнул, что слон является символом Лаоса, а также мира и благополучия.

Отметим, что последний слон в Ленинградском зоопарке скончался в 1982 году – он был подарен Вьетнамом в 1954 году. В марте 2025 года в зоопарке объяснили отсутствие этих животных в коллекции сложностью их содержания. Там подчеркнули, что слонам необходимы просторные вольеры в крытых помещениях с регулируемыми влажностью, температурой и освещением, а также с наличием бассейна.

Тхонглун Сисулит родился в 1945 году. С 1962 по 1969 год он обучался педагогическом колледже Патриотического фронта Лаоса, а позднее продолжил свое обучение В СССР. В 1978 году Сисулит окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Сисулит занимает пост президента Лаоса с 2021 года.

Обновление 16:00. Издание MR7 связалось с пресс-службой Ленинградского зоопарка по этому вопросу. Там заявили, что у них нет возможности принять подарок.

"Мы ждём сейчас комитет по культуре, он, скорее всего, что-то официальное опубликует, но точно слоны к нам не едут, как вы, наверное, уже подумали. Это просто пока такой жест вежливости, подарок на перспективу. Нынешняя территория зоопарка точно не сможет его принять, у нас ничего для этого нет — ни площади, ни ресурсов быстро построить слоновник", — приводит издание слова пресс-секретаря Ленинградского зоопарка Анны Чугуновой.

Анастасия Луценко, фото: unsplash