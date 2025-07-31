Сотрудники МЧС убрали 15 упавших из-за непогоды деревьев

Пожарно-спасательные подразделения МЧС совершили порядка 20 выездов для устранения последствий непогоды в Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства 31 июля. В МЧС предупреждают, что завтра, 1 августа, вновь ожидаются грозы и сильный ветер.

Всего сотрудники МЧС совершили уже 19 выездов для устранения последствий непогоды. Из них 15 были направлены на распилку упавших от ветра деревьев, а четыре – на устранение угрозы падения слабозакрепленных конструкций.

Днем 31 июля Петербург накрыла непогода. В течение часа город пережил волну дождя, града и сильного ветра. СМИ сообщают о падении деревьев и металлических конструкций, в частности столбов, заборов и светофоров. По информации "Фонтанки.ру", на улице Академика Лебедева на проезжую часть улетела часть крыша дома.

При этом в МЧС призвали петербуржцев не расслабляться. По данным "Северо-Западного УГМС", завтра, 1 августа, в Петербурге местами ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с.

Напомним, в начале июля Петербург также накрывал шторм. Тогда ветер повалил порядка 300 деревьев, а последствия непогоды устраняли более 800 коммунальщиков. В результате шторма пострадали несколько петербуржцев, Следком организовал проверку.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба МЧС