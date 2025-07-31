Омельницкий оценил ход реставрации храма Богоявления на Гутуевском острове

Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий вместе с первым зампредом комитета по контролю и охране памятников (КГИОП) Екатериной Козыревой и протеереем Павлом Феером проверили ход реставрации храма Богоявления Господня на Гутуевском острове, сообщила пресс-служба Смольного 31 июля. Завершить работы планируется в 2027 году.

"Очень важно, что все работы, которые проводятся сегодня на объекте – делаются по самым высоким стандартам качества. В настоящее время специалисты разрабатывают эскизы в цветах и тонах, соответствующих историческому авторскому решению. Впереди восстановление изображений образов святых, размещающихся на арках приделов храма. Полностью завершить реставрацию планируем к концу 2027 года", - прокомментировал Омельницкий.

Первый этап реставрации начался еще в 2017 году. Тогда отреставрировали своды главного купола, купола придела Святого Николая и купола придела Святого Иоанна Постника. На данный момент завершены работы по укреплению авторского живописного слоя в интерьере церкви. Специалисты укрепили грунт, удалили слои загрязнений и восполнили утраты живописного слоя.

Теперь стартует последний этап реставрации – работы над монументальной живописью в храме. Специалисты воссоздадут полностью утраченные фрагменты росписей, основываясь на архивную фотосъемку церкви, выполненная Карлом Буллой в 1910 году.

Храм Богоявления на Гутуевском острове был построен в 1892-1899 годах по проекту архитектора Василия Косякова. Фасады здания украшены мозаикой частной мастерской Александра Фролова, а настенную роспись выполнил художник Андрей Славцов.

В советское время храм был закрыт и использовался как склад, позднее в здании разместилось производство. Во время Великой Отечественной войны немецкий снаряд пробил крышу здания, из-за возникшего пожара пострадала роспись церкви. В 1991 году храм был признан объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, в начале июня Омельницкий осмотрел состояние фасада Дома Демидовых, расположенного на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Здание готовили к проведению реставрационных работ.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного