Сын экс-спикера ЗакСа Тюльпанов намерен вступить в петербургское отделение ЕР

Владислав Тюльпанов, сын покойного бывшего председателя Законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова, заявил, что хочет попытаться вступить в петербургское отделение партии "Единая Россия". Соответствующее заявление политик сделал в разговоре с "Фонтанкой.ру" 31 июля.

"Раз Александр Бельский заявил, что петербургское отделение готово Владислава Тюльпанова поддержать, то я могу завтра пойти подать документы. И сделать этот процесс публичным. Официально подать документы снова, вступить в сторонники партии и посмотреть, получится ли у меня стать членом партии", — заявил Тюльпанов в разговоре с изданием.

В конце мая политик рассказал, что вступил в "Единую Россию", однако через чеченское отделение партии. По его словам, в Петербурге ему якобы кто-то мешал стать членом партии. Однако 30 июля чеченское отделение "Единой России" опровергло, что Тюльпанов является членом партии и представляет интересы ее ячейки в Чеченской Республике.

В разговоре с "Фонтанкой.ру" Владислав Тюльпанов заявил, что его исключили из партии, однако по этому вопросу с ним якобы не связывались. По его словам, ему объяснили это решение "командой из Москвы". Тюльпанов также рассказал изданию, что готов сложить полномочия члена "Единой России", однако он хочет работать в молодежной организации партии — "Молодой гвардии".

Владиславу Тюльпанову 20 лет. Он являлся членом первого созыва молодежного парламента при Заксобрании Петербурга. В своих соцсетях Тюльпанов выступает в образе молодого и амбициозного политика, однако в медиа чаще рассказывалось о деталях его личной жизни, нежели о законотворческих инициативах.

фото: ЗАКС.Ру