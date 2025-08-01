В Колпино иностранца подозревают в организации незаконной миграции

Следственный отдел ОМВД России по Колпинскому району возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) в отношении 28-летнего иностранца и его 23-летней подруги, сообщила 1 августа пресс-служба петербургской полиции. При этом иностранец уже проходит подозреваемым по статье о фиктивной постановке мигрантов на учет (ст. 322.2 УК РФ).

По предварительным данным, 28-летний гражданин иностранного государства вместе со своей 23-летней подругой убедили ее 26-летнюю знакомую передать им доступ к своему аккаунту на "Госуслугах" в обмен на 8 тысяч рублей. Как полагает следствие, подозреваемые якобы зарегистрировали в ее квартире трех иностранцев. При этом зарегистрированные мигранты в этой квартире не проживали и изначально не намеревались.

Как отмечается в публикации, иностранец уже находится под стражей как подозреваемый по делу о фиктивной постановке мигрантов на учет (ст. 322.2 УК РФ), мера пресечения не изменилась. Его подруге избрали меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы расследования были переданы в миграционную службу, где будут решать вопрос об аннулировании оснований нахождения на территории России иностранцев, которых подозреваемые зарегистрировали в квартире.

Напомним, в июне в СИЗО отправили гражданина Кыргызстана, обвиняемого в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, иностранец якобы организовал фиктивный брак между россиянкой и гражданином Узбекистана.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру