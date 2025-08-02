Власти Карелии выделили 15 млн рублей из резервного фонда на борьбу с лесными пожарами

Губернатор Республики Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о дополнительном финансировании центра авиационной охраны лесов за счет средств резервного фонда в размере 15 млн рублей, сообщил глава региона в своем telegram-канале 2 августа. Такие меры предприняты из-за увеличения количества лесных пожаров на территории республики.

Как сообщил губернатор, по состоянию на утро 2 августа в регионе действует 39 пожаров, 12 из которых возникли накануне. Сейчас к тушению привлечены более четырехсот специалистов и 79 единиц техники. Также к работе присоединились сотрудники профильных ведомств из других регионов. В частности, Республики Марий Эл и Тюменской области. Также для доставки специалистов к очагам возгорания планируют использовать вертолет Министерства обороны.

В Минприроды Карелии напомнили, что в Муезерском и Лоухском районах, где ситуация с пожарами наиболее сложная, введен запрет на посещение лесов и въезд на их территорию на транспортных средствах. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.

Константин Леньков / Кадр из видео Артура Парфенчикова