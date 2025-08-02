В Новгородской области заложили первый камень завода изделий для ВСМ

На территории особой экономической зоны "Новгородская" состоялась церемония закладки первого камня железобетонных изделий для строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Петербург и Москву. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов и министр транспорта Андрей Никитин.

"Для Новгородской области строительство завода — прорыв в развитии. Это инвестиции, налоги, новые высокотехнологичные рабочие места и уникальная продукция. Я благодарю коллег за доверие, которое нам оказали. Сделаем все, чтобы этим проектом гордилась вся страна!" - написал Дронов в своих соцсетях.

Завод будет производить рельсовые железнодорожные плиты. Как отмечает ТАСС со ссылкой на генерального директора компаний "Нацпроектстрой" Алексея Крапивина, первую плиту выпустят в июле 2026 года.

Напомним, ВСМ планируют построить к 2028 году. Тестовые запуски собираются провести уже в 2027 году. Предполагается, что дорога из Петербурга в Москву будет составлять чуть более двух часов.

Константин Леньков / Фото Александр Дронов