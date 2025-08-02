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Новости 2 августа 2025, 18:05

Скончался глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев

фото ЗакС политика Скончался глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев

В возрасте 51 года в Петербурге 2 августа скончался руководитель Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев, сообщили в ГУП "Пассажиравтотранс". 

"На протяжении многих лет он возглавлял Ассоциацию перевозчиков пассажиров, внося неоценимый вклад в ее становление и развитие", - говорится в сообщении организации. 

Прощание с Киселевым состоится 4 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте. 

Василий Киселев родился в 1973 году в Ленинграде. Окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". Свою трудовою деятельность он посвятил развитию транспортной отрасли. 

Фото: Пассажиравтотранс


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