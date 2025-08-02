Скончался глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев

В возрасте 51 года в Петербурге 2 августа скончался руководитель Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев, сообщили в ГУП "Пассажиравтотранс".

"На протяжении многих лет он возглавлял Ассоциацию перевозчиков пассажиров, внося неоценимый вклад в ее становление и развитие", - говорится в сообщении организации.

Прощание с Киселевым состоится 4 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.

Василий Киселев родился в 1973 году в Ленинграде. Окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". Свою трудовою деятельность он посвятил развитию транспортной отрасли.

Фото: Пассажиравтотранс