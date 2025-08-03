Понятие студенческой семьи утонят в Социальном кодексе

В Социальном кодексе могут уточнить определение студенческой семьи, соответствующий законопроект подготовила группа депутатов Законодательного собрания Петербурга от "Единой России". Документ внесен на рассмотрение ЗакСа 31 июля, следует из информации на сайте городского парламента.

Сейчас под студенческой семьей в Соцкодексе понимается семья с несовершеннолетними детьми, в которой оба состоящих в браке родителя (или единственный родитель) впервые получают образование либо в колледже, либо же в вузе по программам бакалавриата и специалитета. Процесс обучения должен происходить по очной форме.

Авторы законопроекта предложили изменить формулировку, указав, что брак должен быть заключен в установленном законом порядке, а возраст родителей не может превышать 35 лет. Сами родители при этом могут быть "в том числе воспитывающими ребенка (детей)". В предложенном определении отсутствует требование о получении образования в первый раз, также из него пропало уточнение о вузовских программах специалитета и бакалавриата.

Предложенная формулировка почти полностью совпадает с той, что содержится в законе "О молодежной политике в Российской Федерации". Как следует из текста пояснительной записки к инициативе, она направлена на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

"Принятие проекта закона Санкт-Петербурга позволит повысить социальную защищенность студенческих семей в Санкт-Петербурге", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Подписи под документом поставили депутаты Всеволод Беликов, Елена Киселева, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Ранее в Петербурге увеличили пособие для студенческих семей с 5,2 тысячи рублей до 18,7 тысячи рублей в месяц. Соответствующие поправки в Соцкодекс подписал в конце мая губернатор Александр Беглов. Отметим, что принятыми поправками уточнялось определения студенческой семьи: в него ввели упоминание бакалавриата и специалитета.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру