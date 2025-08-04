Миронов предложил запретить въезд мигрантам, совершившим особо тяжкие преступления

Глава партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, запрещающий мигрантам, совершим особо тяжкое преступление, въезжать на территорию России, сообщил депутат в своем telegram-канале 4 августа. Соответствующую инициативу парламентарий внес в Госдуму.

"Мигрантам, совершившим особо тяжкие преступления, должен быть навсегда закрыт въезд в нашу страну. Независимо от того, где они их совершили – в России или у себя на родине. И вне зависимости от снятия или погашения судимости. Такой законопроект я сегодня внес в Госдуму", - написал Миронов в своем telegram-канале.

Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с Мироновым. Как говорится в пояснительной записке, по действующему закону въезд в Россию запрещен иностранцам и лицам без гражданства, если они имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами.

Как отмечают авторы инициативы, пожизненный запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, направлен на усиление мер национальной безопасности, общественного правопорядка и защиту прав россиян. По мнению депутатов, законопроект снизит риск рецидива особо тяжких преступлений и позволит создать надежный правовой барьер против въезда лиц, которые могут представлять угрозу для общества.

Напомним, ранее группа депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Среди преступлений, за которые предлагается лишать гражданства, - изнасилование несовершеннолетних (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ), публичные призывы к терроризму (ч.1 ст. 205.2 УК РФ) и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру