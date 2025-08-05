Смольный выставил на торги около 30 памятников в Апраксином дворе

Правительство Петербурга вновь выставило на торги право аренды нескольких десятков зданий и помещений на территории Апраксина двора, обратило внимание РБК 5 августа. Большинство лотов входят в комплекс зданий, являющихся объектами культурного наследия регионального значения "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)".

Всего на сайте Российского аукционного дома (РАД) было размещено более 30 объявлений об аренде различных отдельно стоящих зданий и помещений на Садовой улице. Все выставленные объекты находятся в собственности города. Начальная цена размера арендной платы за год на лотах варьируется от 5,1 тысячи рублей (нежилое помещение площадью 1,4 квадратный метр) до 38,2 млн рублей (трехэтажный корпус площадью 3,7 тысячи квадратных метров).

Город намерен заключать договоры аренды на 3 года. Судя по фото на сайте РАД, многие объекты требуют ремонта. Как подчеркнуло РБК, эти объекты уже выставляли на торги ранее, однако тогда не нашлось желающих снять помещения в аренду. Причиной также могла стать необходимость ремонта зданий.

Напомним, в начале июня на аукцион выставили два исторических здания на 2-й линии Васильевского острова. Лот также включал в себя право аренды участка, на котором расположен фундамент лаборатории русского ученого Михаила Ломоносова. Начальная цена составляла порядка 37 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: сайт РАД