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Новости 5 августа 2025, 16:32

Вице-губернатор Потехина отправилась в Абхазию с официальным визитом

фото ЗакС политика Вице-губернатор Потехина отправилась в Абхазию с официальным визитом

Петербургская делегация отправилась в Абхазию с официальным визитом, сообщили в Смольном 5 августа. Группу чиновников из Северной столицы возглавляет вице-губернатор Ирина Потехина. Также в состав делации вошли глава комитета по транспорту Валентин Енокаев и заместитель председателя комитета связям Евгений Кассюра. 

Визит чиновников в Абхазию посвящен вопросам образования и организации детского оздоровительного отдыха. Кроме того, участники делегации намерены обсудить вопросы установления партнерских отношений между петербургскими и абхазскими школами и взаимодействием с Колледжем туризма и прикладных технологий в частности. 

"Также стороны обсуждают открытие прямого авиасообщения между Петербургом и Сухумом, увеличение туристического потока", - говорится в сообщении администрации Петербурга 

Как уточнили в городской администрации, визит проходит в рамках договоренностей между губернатором Петербурга Александром Бегловым и президентом Республики Абхазия Бадры Гунба о двустороннем сотрудничестве, которые были достигнуты на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Потехина Ирина Петровна






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