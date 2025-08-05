Петербургу одобрили заявку на модернизацию ЖКХ за счет казначейского кредита

Десять регионов, включая Петербург, получили одобрение на модернизацию ЖКХ за счет казначейских инфраструктурных кредитов, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин 5 августа. Заявка была рассмотрена на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Северная столица сможет получить 11,9 млрд рублей на строительство второй нитки главного канализационного коллектора.

"Все проекты призваны улучшить качество жизни людей. Многие из них позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее. Это важно для развития территорий в комплексе. Теперь регионам надо держать на контроле выполнение всех задач", - сообщил Хуснуллин в своем telegram-канале.

Также в списке регионов оказалась Ленинградская область, которая за счет казначейского инфраструктурного кредита в размере 1,87 млрд рублей сможет начать реконструкцию и строительство коммунальных сетей в селе Старая Ладога. Также одобрение получили заявки из Дагестана, Чувашской Республики, Татарстана, Свердловской, Волгоградской, Кировской и Челябинской областей. Общий размер кредита — почти 47 млрд рублей.

Напомним, развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры губернатор Петербурга Александр Беглов обсуждал с Хуснуллиным в январе 2025 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру