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Новости 5 августа 2025, 18:40

Комтранс связал проверку телефонов в метро с обеспечением безопасности

фото ЗакС политика Комтранс связал проверку телефонов в метро с обеспечением безопасности

Комитет по транспорту Петербурга объяснил, почему в городской подземке стали проверять электронные устройства, сообщил "Коммерсантъ" 5 августа. В ведомстве сообщили, что это требование Минтранса. Ранее несколько петербуржцев сообщили, что у них просили включить телефон во время проверки в метро.

В ответе на запрос "Коммерсанта" комтранс пояснил, что новые правила досмотра были изложены в приказе Министерства транспорта № 34 от 04.02.2025, который вступил в силу с марта 2025 года. В соответствии с ними, пассажир должен подтвердить работникам подземки работоспособность своих электронных устройств для проезда в метро. В ведомстве отметили, что эта мера является "вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам" и направлена на защиту пассажиров и "пресечение возможных негативных последствий".

При этом в ответе комтранса подчеркивается, что метрополитен не может в ходе досмотровых процедур предоставить пассажирам возможность использовать источники питания и розетки, если те не могут включить устройства из-за низкого уровня заряда. Поэтому, если человек не в состоянии продемонстрировать включенный экран, в метрополитен его не пустят.

Напомним, ранее СМИ стали сообщать, что 4 августа несколько петербуржцев столкнулись с тем, что их просят включит имеющиеся при себя гаджеты. Один из пассажиров рассказал, что его отказались пускать в подземку после того, как он не смог включить разрядившийся ноутбук. При этом мужчине отказали в возможности подключить устройство к розетке.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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