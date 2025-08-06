ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

В 2026 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня, сообщили 6 августа в пресс-службе фонда "Росконгресс".

"Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества", - заявил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия, советник президента России Антон Кобяков.

Даты проведения следующего ПМЭФ совпадают со 100-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Это государство и станет страной-гостем форума.

ПМЭФ-2025 проходил в период с 18 по 21 июня. Как отметили в оргкомитете мероприятия, в форуме приняли участие представители 144 стран и территорий. Российские регионы в дни ПМЭФ заключили 831 соглашение на общую сумму более 4,4 трлн рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов называл прошедший ПМЭФ "масштабным и результативным". По его мнению, в 2025 году форум превзошел предыдущие по представительности.

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