Беглов увеличил премии лучшим медикам Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об увеличении премий обладателям звания "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием", сообщили 6 августа в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, для победивших в конкурсе врачей вознаграждение теперь составит 300 тысяч рублей. Ранее им вручали по 150 тысяч рублей. Претендовать на награду могут петербургские врачи со стажем работы не менее 10 лет. Победителей определяют по нескольким номинациям. В частности, ежегодно определяют лучшего участкового врача, лучшего врача скорой, лучшего хирурга и так далее.

Для медработников со средним профобразованием премия будет составлять 150 тысяч рублей, что в два раза больше установленной ранее суммы для этой категории. Требования для конкурсантов этого профиля также включают стаж не менее 10 лет. Каждый год среди таких медработников выделяют лучших медсестер взрослых и детских больниц и поликлиник, лучших лаборантов, акушерок и фельдшеров.

Конкурс проводится с 2011 года.

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