Скончался бывший вице-губернатор Петербурга Валентин Меттус

На 83-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Петербурга и экс-глава комитета по физической культуре и спорту Валентин Меттус, сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа.

"Он был мудрым руководителем, всегда принимал взвешенные решения, поддерживал спортсменов и в нашей памяти остался дружелюбным человеком с большим сердцем. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Валентина Георгиевича", - говорится в посте комитета по физкультуре и спорту Петербурга.

Валентин Меттус родился в 1943 году. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, был кандидатом экономических наук. В 60-е годы Меттус выступал за волейбольные команды "Спартак", петрозаводский "Сокол", сборную Карелии. Был чемпионом Карелии и двукратным чемпионом юношеского первенства Ленинграда. В 1994 году, когда Ленинский и Октябрьский районы Петербурга были объединены, Меттус стал первым главой Адмиралтейского района. В 1996 -1997 годах он занимал посты вице-губернатора Петербурга и главы комитета по управлению городским хозяйством. С 1998 по 2003 год Валентин Меттус возглавлял комитет по физической культуре и спорту Петербурга. В 2003 году участвовал в выборах в Государственную думу в качестве самовыдвиженца.

фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга