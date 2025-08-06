"Мы идем к вам": С 9 августа члены УИК в Ленобласти начнут обход избирателей в преддверии выборов

В субботу, 9 августа в Ленинградской области начнется поквартирный обход избирателей в рамках проекта "ИнформУИК". О старте информационной кампании сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский во время пресс-конференции ТАСС 6 августа. По словам главы избиркома, механизм оповещения "тяжелый" из-за его организации и массовости, но "очень важный". Рассказывать о выборах населению будут порядка 4 тысяч членов участковых избирательных комиссий.

- Хотел бы обратить внимание, что это не просто люди, которых где-то там набрали. Это именно члены конкретных участковых комиссий. В основном все этих людей знают. Это и наши учителя, члены комиссий, которых выбирали, в том числе по месту жительства, это представители политических партий, это медики… Все те самые люди, которые будут в дни голосования встречать наших избирателей, - рассказал Лебединский.

Специально для этого проекта в избиркоме разработали несколько опознавательных знаков для сотрудников: манишки с символикой и надписью "Мы идем к вам" (в конце пресс-конференции Лебединский лично решил примерить упомянутую экипировку). Также у каждого члена комиссии будет специальный бейдж с подписью председателя УИК и печатью.

Еще на ресурсах ИК опубликованы инструкции, как отличить информатора от мошенника.

- Мы от мошенников умеем защищаться. Кроме того, у нас хорошо организовано взаимодействие с МВД. Я думаю, все, кто захочет поиграться на нашем поле - окажутся там, где они должны быть. Поэтому мошенников быть не может, - добавил Лебединский.

Глава областного избиркома отметил, что сотрудники УИК не будут спрашивать о наличии денег и данных паспортов. Для избирателей у них будут подготовлены брошюры с информацией о кандидатах и доступных способах проголосовать. Другая новинка - открытки с приглашением на выборы с видами четырех городов воинской славы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для тех, кто голосует впервые, получат другие приглашения с пластиковым стикером "Я люблю Ленинградскую область". Непосредственно на участках им вручат брелки, стикеры и картхолдер.

Лебединский признался, что ему не очень нравится слово "информатор", потому что, как он отметил, такое обозначение "имеет несколько значений". Он предложил сотрудникам СМИ подключиться к поиску нового термина.

- Я пока придумал "Добрыни" и "Добрыньки", либо "Добровесты", "Благовесты"... Давайте подумаем. Может кто-то из наших коллег придумает слово, которое отвечает правильности этого процесса, - предложил председатель.

Напомним, выборы губернатора Ленобласти пройдут с 12 по 14 сентября. В бюллетене будут имена пятерых кандидатов, среди которых действующий глава региона Александр Дрозденко ("Единая Россия"). Также на пост высшего должностного лица субъекта претендует Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Сергей Лисовский ("Зелёные") и Игорь Новиков ("Справедливая Россия - За правду"). Изначально баллотировались девять человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру