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Муниципал 6 августа 2025, 18:16

МО "Смольнинское" составило административный протокол на "Красное и Белое"

фото ЗакС политика МО "Смольнинское" составило административный протокол на "Красное и Белое"

Сотрудники местной администрации МО "Смольнинское" намерены привлечь администраторов сети магазинов "Красное и Белое" к административной ответственности из-за мусора на улицах. Муниципалы на протяжении нескольких дней следили за появлением мусорных пакетов на тротуарах возле алкомаркетов. 

Так, отходы из "Красного и Белого" обнаружили возле магазинов на улице Красных Текстильщиков и на Дегтярной улице с разницей в два дня. Сотрудники администрации предприняли попытку найти общий язык с представителями магазинов. 

"С администратором магазина проведена профилактическая беседа, мусор оперативно убран, тем не менее специалистами муниципалитета составлен протокол об административном правонарушении по ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", - сообщили в МО "Смольнинское". 

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 700 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц. 

Как заявили в муниципалитете, протокол планируют рассмотреть 12 августа на заседании административной комиссии в администрации Центрального района. В МО "Смольнинское" намерены продолжать рейды.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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