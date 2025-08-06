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Новости 6 августа 2025, 19:07

За первое полугодие в Петербурге ликвидировали 67 незаконных свалок

фото ЗакС политика За первое полугодие в Петербурге ликвидировали 67 незаконных свалок

В Петербурге за первую половину 2025 года ликвидировали 67 незаконных свалок, которые занимали 25,5 тысяч квадратных метров. Такие данные привели на совещании комитета по природопользованию и районных администраций города, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале 6 августа. 

"Это 25 500 м2 городской земли и 47 200 м3 отходов - сопоставимо с размером Красной площади или 4 футбольных полей. <...> По поручению президента ежегодно количество свалок должно сокращаться в два раза, -  поставил задачу завершить все плановые работы до конца ноября, чтобы с опережением выйти на исполнение плана", - написал Корабельников в своем Telegram-канале. 

Больше всего свалок ликвидировали в Невском (20), Курортном (15) и Колпинском (13) районах. По словам Корабельникова, перечисленные районы являются "антилидерами" по количеству свалок. 

Ранее в Смольном рассказывали, что к концу 2025 года количество свалок собираются сократить до 29. Судя по заявлениям чиновников, в 2019 году их было свыше 350. 

Константин Леньков / Фото Смольный


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Упоминаемые персоны
Корабельников Алексей Алексеевич






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