Смольный потратит до 1,5 млн рублей на банкет с Бегловым в Ташкенте

Комитет по внешним связям занялся подготовкой официального приема делегации Петербурга в столице Узбекистана Ташкенте, следует из информации на портале госзакупок. Мероприятие пройдет в формате банкета, потратить на него готовы до 1,5 млн рублей. Из документации к закупке следует, что визит городских чиновников возглавит губернатор Александр Беглов.

"Прием, в соответствии с дипломатическим протоколом, проводится в ходе визита официальной делегации Санкт-Петербурга во главе с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А. Д. в Ташкенте", — говорится в описании объекта закупки.

Точные даты проведения приема не называются. Известно, что помещение для него предоставит непосредственно заказчик, а сам банкет продлится не менее двух часов. Его участниками станут не более 80 человек.

Исполнитель контракта должен предоставить обслуживающий персонал в лице одного администратора, одного сотрудника во входной зоне и 10 официантов. Также от него ждут приготовления кулинарных блюд и сервировку напитков.

В документе отдельно прописан запрет на блюда из свинины, что может быть продиктовано существующим в исламе — преобладающей религии Узбекистана — запретом на этот вид мяса. При этом еще один запрет, касающийся алкоголя, предполагается обойти: в требованиях к меню перечислены, из расчета на персону, игристое вино (150 мл), красное или белое вино (350 мл), водка (100 мл) и коньяк (100 мл).

Угощать гостей банкета предполагают различными рыбными или мясными закусками, сырами, соленьями, салатами, горячими закусками, рыбными или мясными блюдами с гарниром, десертом и безалкогольными напитками в виде чая или кофе, морсов, соков, лимонадов или минеральной воды. В соответствии с требованиями, в составе меню должно быть не менее трех блюд из списка традиционной петербургской кухни. Перечень подобных яств прилагается к документу в качестве примера.

В списке петербургских блюд можно встретить такие закуски, как "Николашка", говядина "Гусарская печень", кокот грибной, раковые шейки с соусом из крабов и галантин из курицы. Салаты представлены тремя видами: "Ладожский", "Строгановский" и баклажаны и кабачки и по-петербургски. В числе супов фигурируют Пушкинские щи, рассольник по-ленинградски, суп Багратион и щи ленивые "Грибоедовские". Среди прочих основных блюд указаны гатчинская форель, стерлядь с шампанским, скобелевские битки, зразы а-ля Нельсон и корюшка и ряпушка в различном приготовлении. Наконец, в числе прочих к десертам отнесены "Анна Павлова", желе Александровское, пудинг Нессельроде, птифуры ленинградские, парфе ореховое и самбук из яблок. Будут ли какие-либо из перечисленных блюд подаваться к столу на банкете в Ташкенте, неизвестно.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру