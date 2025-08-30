Дело обвиняемого в создании финансовой "пирамиды" дошло до суда

Дзержинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 72-летнего бывшего главы компании из начала 2000-х годов, сообщили 30 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Гражданина обвиняют в мошенничестве группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в обороте поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В Главном следственном управлении регионального МВД полагают, что обвиняемый прежде выступал в роли организатора и руководителя крупной финансовой "пирамиды". В начале 2000-х годов гражданин с соучастниками создали акционерное общество для деятельности в инвестиционно-финансовой сфере.

"За пару лет общество "обросло" аффилированными фирмами, в купе с которыми основная организация развернула широкую рекламную кампанию, в том числе с использованием элементов сетевого маркетинга. Гражданам предлагалось вложиться в акции общества, якобы занимающегося операциями с земельными участками, строительством коттеджных поселков и таунхаусов в рамках реализации государственной программы", — говорится в сообщении МВД.

Желающим предлагали заключить предварительные договоры купли-продажи акций, которые планировали выпустить позже. При этом, как полагают правоохранители, "намерений исполнить взятые на себя обязательства участники группы не имели и всеми привлеченными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению".

Всего за два года деятельности соучастники похитили деньги у 479 жителей Петербурга, Ленобласти и других регионов, полагают в полиции. Общая величина материального ущерба составила 101,2 млн рублей.

Восемь соучастников были осуждены в 2016 году. Организатор с 2012 года находился в международном розыске, пока не был задержан в декабре 2024 года. В течение 12 лет он жил по поддельным документам и постоянно переезжал. Как отмечается, фигурант признал вину во вменяемых преступлениях.

Андрей Казарлыга, фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти