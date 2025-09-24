Главу МА "Новоизмайловское" оштрафовали за незаконную агитацию главы МО Шубина

Московский районный суд привлек 24 сентября к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей главу местной администрации МО "Новоизмайловское" Евгения Смирнова по делу о нецелевом использовании бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ), сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Причиной для разбирательства послужил выпуск муниципальной газеты с обращением главы округа единоросса Сергея Шубина, опубликованным незадолго до муниципальных выборов 2024 года и оплаченный из бюджета МА.

Иск к Смирнову подала районная прокуратура по итогам проведенной проверки соблюдения требований бюджетного законодательства. Претензии надзорного ведомства возникли к номеру газеты "Новоизмайловский меридиан" от 31 августа 2024 года, выпущенной в свет тиражом 34 тысячи экземпляров. В распространенной брошюре подводились итоги деятельности муниципалов в 2019-2023 годах.

Внимание прокуратуры привлек раздел о помощи участникам СВО, а также обращение Шубина к читателям. Там среди прочего глава МО выражал надежду на то, что жителям не пришлось сожалеть об итогах предыдущих выборов, и напоминал о предстоящем голосовании в сентябре. В разделе о поддержке участников СВО говорилось о создании проекта по сбору помощи военнослужащим, реализованного по инициативе Шубина. Информация об оплате выпуска из избирательного фонда кандидата при этом отсутствовала.

В прокуратуре такие материалы сочли незаконной агитацией в пользу главы МО, который в тот момент баллотировался на новый срок. При этом ведомство ссылалось на решение ТИК № 27, признавшей 5 сентября 2024 года содержимое брошюры нарушающим запрет на использование кандидатом преимуществ своего должностного положения.

"Представленная брошюра имеет признаки агитационного материала, в котором упоминается кандидат в сочетании с информацией, способствующей созданию положительного образа, а также распространяется информация, не связанная с его персональной деятельностью", — зачитала на заседании выдержку из выводов ТИК судья.

Местному бюджету печать этой газеты обошлась в 670,1 тысячи рублей. В перечисленную сумму входили подготовка, редактирование и распространение муниципальной газеты. Прокуратура посчитала транш нарушающим принцип целевого расходования средств бюджета.

Смирнов и его защитник просили в суде дело прекратить. Адвокат доказывал на заседании, что деньги перевели в соответствии с бюджетной статьей о финансировании работы муниципальной газеты.

— Задачей местной администрации и главы является контроль исполнения муниципального контракта. Контракт был исполнен в полном объеме, все соответствует условиям контракта. <...> Когда данные работы были выполнены, глава местной администрации законного права не имеет не принять выполненные работы, — заявил в своей речи защитник и добавил, что в компетенцию Смирнова не входило определять, являются ли материалы агитационными или нет.

Адвокат также отметил, что работы по печати материалов приняли за день до решения ТИК о признании выпуска незаконной агитацией. По его мнению, говорить об умышленном нецелевом расходовании средств нельзя. Также он выразил недоумение относительно того, какое отношение имеет его подзащитный к решению ТИК касательно Шубина, и предложил возложить ответственность на редакцию газеты и персонально на главного редактора.

Смирнов в своем выступлении остановился на вопросах к разделу, касающемуся СВО. "Я не понимаю, почему помощь Шубина СВО вызывает такое негодование, — удивился он. — Я сам был за ленточкой четыре раза, и он был. Мне кажется, надо показывать людям, что он помогает".

На вопрос судьи, публиковалась ли в газете информация о деятельности только Шубина или же и других кандидатов, Смирнов не смог дать точного ответа. "Ну, может, кто-то на фотографиях есть", — допустил глава МА. Вспомнить о том, посвящала ли редакция кому-либо из других кандидатов отдельный разворот, он не смог.

Представитель прокуратуры заявила, что администрация должна предварительно оценивать материалы издания на предмет соблюдения законодательства.

Отметим, что назначенное Смирнову наказание стало минимальным из возможных. Санкция за нецелевое расходование средств бюджета составляет для должностных лиц штраф в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или же дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись в сентябре 2024 года в 110 муниципальных образованиях. Шубин баллотировался в "Новоизмайловском" не впервые: место в совете он занимает с 2004 года. На последних выборах он набрал 2 337 голосов. Как и в предыдущие разы, он выдвигался от "Единой России".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру