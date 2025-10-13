Прокуратуру Ленобласти попросили изучить конфликт с человеком, похожим на начальника отдела полиции

Активист Илья Александров просит правоохранительные органы проверить инцидент, который произошел в поселке Коробицыно на севере Ленобласти, где, согласно публикациям в интернете, подрались несколько человек. Среди присутствующих при конфликте якобы замечен человек, внешне похожий на начальника 121-го отдела полиции Приозерского района Сергея Дуброва. Александров 13 октября отправил обращения в прокуратуру Ленинградской области и Управление собственной безопасности МВД. Копии писем есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

"На видеозаписи якобы запечатлен данный сотрудник в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с местными жителями, а также управление им транспортным средством в нетрезвом виде", - говорится в тексте обращения Александрова на имя начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаила Сапрончева.

Александров просит проверить изложенные в Сети данные и, если они подтвердятся, принять меры прокурорского и дисциплинарного реагирования. По данным на сайте МВД, Дубров находится в отпуске до 23 октября.

В беседе с ЗАКС.Ру Александров заявил, что направить обращение прокурору Ленобласти и региональное УСБ он решил после того, как увидел в Сети публикации об инциденте. Сам Александров, по его словам, с героями видеоролика никогда не встречался.

Данные о происшествии стали публиковать в Сети в начале октября. Так, ряд telegram-каналов сообщали, что в ночь на 5 октября в этом кафе действительно произошел конфликт, переросший в драку. Также в Сети отмечают, что по этому поводу на следующий день было составлено обращение в полицию.

Фото: ЗАКС.Ру